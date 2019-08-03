Эксперт рассказала, как несанкционированные акции вредят туризму

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Несанкционированные митинги наносят ущерб туристической сфере и ресторанам, а также приводят к упущенной выгоде, считает замруководителя направления "Пространственное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Ольга Гай.

Накануне директор Центрального рынка на Рождественском бульваре Евгений Моргачев сообщил, что заведение не будет работать в субботу из-за опасений несанкционированного митинга после того, как в предыдущие выходные из-за митингующих были сломаны столы, деревянные лавочки, повреждены все цветные насаждения. Моргачев оценил предварительный ущерб в два миллиона рублей. Ранее в пресс-службе столичного главка полиции призвали граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа и предупредили о риске провокаций.

По словам Гай, вопросы безопасности и комфорта очень важны для любого путешественника - как внутреннего, так и иностранца.

"Для самих территорий, на которых проходят те или иные мирные акции протеста или происшествия более серьезного порядка - в первую очередь, речь идет об упущенной выгоде для предприятий, которые обслуживают тех, кто приезжает в город - ресторанов, отелей, транспорта и туристической сферы", - сказала Гай РИА Новости.

"Туристическая отрасль, прежде всего, несет убыток на уровне комфортного существования самого бизнеса и упущения выгоды. Но владельцы бизнеса, как правило, стараются ограничить часы открытия своих кафе и формировать туристические маршруты подальше от мест проведения акций. И эти составляющие приводят к серьезным убыткам, которые, как показывает мировая практика, могут исчисляться сотнями миллионов долларов. Это зависит от масштаба самих акций и степени боязни, которая возникает у любого человека, который куда-то едет", - пояснила эксперт.

В частности, по данным официальных лиц Франции, в период проведения акций "желтых жилетов" оборот розничной торговли страны падал на 15-20%, в ресторанном секторе - на 20-50%, в целом убытки для бизнеса исчислялись миллиардами евро. Волна протестов в Гонконге и Пуэрто-Рико также привела к существенному оттоку туристов из этих стран, отмечали власти.