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РИА Новости

Зеленский заявил, что глава его офиса готов уйти в отставку в любой момент

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан готов в любой момент уйти в отставку, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также опубликовали фото заявления, якобы написанного им. Издание LIGA.net со ссылкой на источники сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об отставке Богдана и сообщил, что такое заявление написали все "ключевые люди, которые пришли с ним".
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
2 августа, 16:50
Главе офиса Зеленского неизвестно, как заявление об отставке попало в сеть
"Он написал заявление, это же правда. Человек готов (уйти – ред.) в любое время, когда общество хочет", - заявил Зеленский, отвечая на замечание журналистов, что со стороны офиса президента долго не было ни подтверждения, ни опровержения относительно заявления Богдана.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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