Зеленский заявил, что глава его офиса готов уйти в отставку в любой момент

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан готов в любой момент уйти в отставку, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также опубликовали фото заявления, якобы написанного им. Издание LIGA.net со ссылкой на источники сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об отставке Богдана и сообщил, что такое заявление написали все "ключевые люди, которые пришли с ним".
"Он написал заявление, это же правда. Человек готов (уйти – ред.) в любое время, когда общество хочет", - заявил Зеленский, отвечая на замечание журналистов, что со стороны офиса президента долго не было ни подтверждения, ни опровержения относительно заявления Богдана.