Зеленский заявил, что глава его офиса готов уйти в отставку в любой момент

Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также опубликовали фото заявления, якобы написанного им. Издание LIGA.net со ссылкой на источники сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об отставке Богдана и сообщил, что такое заявление написали все "ключевые люди, которые пришли с ним".