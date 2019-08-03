Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"В августе в московском метро стартует вторая волна продаж старых указателей, демонтированных с разных станций. Купить лайтбоксы можно будет в информационном центре на станции "Тушинская" с 08.00 до 20 00",- сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что продажу лайтбоксов откроют в середине месяца.

"Для продажи, как и в прошлый раз, подготовлено два типа указателей: несветовые и световые, которые при подключении к электричеству светятся. Среди них - лайтбоксы с надписями "Нет прохода" и "Выход в город" и названием улиц, разводящие указатели с перечислением станций и другие. Мы обращаем внимание, что в этот раз предварительного бронирования на сайте перед продажей не будет", – сообщили в пресс-службе. В пресс-службе рассказали, что стоимость световых конструкций составит от 7,5 тысяч рублей, несветовых – от 1,75 до 3,5 тысяч рублей.

"При определении цены каждого лайтбокса учитывалось его состояние, степень изношенности и историческая ценность – сняты с центральных или нецентральных станций", - добавили в пресс-службе.