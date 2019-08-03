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РИА Новости

Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"В августе в московском метро стартует вторая волна продаж старых указателей, демонтированных с разных станций. Купить лайтбоксы можно будет в информационном центре на станции "Тушинская" с 08.00 до 20 00",- сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что продажу лайтбоксов откроют в середине месяца.
"Для продажи, как и в прошлый раз, подготовлено два типа указателей: несветовые и световые, которые при подключении к электричеству светятся. Среди них - лайтбоксы с надписями "Нет прохода" и "Выход в город" и названием улиц, разводящие указатели с перечислением станций и другие. Мы обращаем внимание, что в этот раз предварительного бронирования на сайте перед продажей не будет", – сообщили в пресс-службе. В пресс-службе рассказали, что стоимость световых конструкций составит от 7,5 тысяч рублей, несветовых – от 1,75 до 3,5 тысяч рублей.
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"При определении цены каждого лайтбокса учитывалось его состояние, степень изношенности и историческая ценность – сняты с центральных или нецентральных станций", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе также напомнили, что первая волна продаж старых указателей прошла в московском метро в декабре 2018 года. Тогда был проведён опрос в социальных сетях метро, 84% участников которого поддержали идею подарить "вторую жизнь" старым лайтбоксам. Тогда было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.
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МоскваОбщество
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