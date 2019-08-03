В московском метро запустили горячую СМС-линию для слабослышащих пассажиров

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Горячую СМС-линию открыли для слабослышащих пассажиров московского метрополитена, Горячую СМС-линию открыли для слабослышащих пассажиров московского метрополитена, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Московское метро открыло горячую СМС-линию для пассажиров с нарушением слуха. Они смогут задать любые вопросы о работе метрополитена", - говорится в сообщении.

Номер телефона операторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) указан на наклейках, которые размещаются на колоннах экстренного вызова. На стикерах написано "Помощь по СМС", уточняется в сообщении.

Отмечается, что с помощью горячей линии пассажиры с нарушением слуха могут задать любой вопрос, касающийся работы метро, узнать о бесплатных автобусных маршрутах во время закрытия станций метро, а также оставить заявку на сопровождение инспекторами ЦОМП.