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РИА Новости

В московском метро запустили горячую СМС-линию для слабослышащих пассажиров

Вчера, 14:53
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Горячую СМС-линию открыли для слабослышащих пассажиров московского метрополитена, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Московское метро открыло горячую СМС-линию для пассажиров с нарушением слуха. Они смогут задать любые вопросы о работе метрополитена", - говорится в сообщении.
Номер телефона операторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) указан на наклейках, которые размещаются на колоннах экстренного вызова. На стикерах написано "Помощь по СМС", уточняется в сообщении.
Отмечается, что с помощью горячей линии пассажиры с нарушением слуха могут задать любой вопрос, касающийся работы метро, узнать о бесплатных автобусных маршрутах во время закрытия станций метро, а также оставить заявку на сопровождение инспекторами ЦОМП.
"Горячая линия для пассажиров с нарушением слуха работает ежедневно с 07.00 до 20.00. Сотрудник оперативно ответит на вопрос", - добавляется в сообщении.
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