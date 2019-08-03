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РИА Новости

На Филиппинах при опрокидывании двух лодок погибли семь человек

Вчера, 14:50
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© Flickr / Shubert CienciaПобережье Филиппин
Побережье Филиппин
© Flickr / Shubert Ciencia
Побережье Филиппин. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате опрокидывания двух лодок у берегов филиппинского города Илоило, сообщает местное издание Rappler со ссылкой на заявление береговой охраны.
Моторные лодки направлялись в провинцию Гимарас, когда внезапный сильный ветер обрушился на судна в районе города Илоило, в результате чего они опрокинулись. В береговой охране сообщили, что на борту двух лодок был 51 человек: в одной 43 пассажира и 4 члена экипажа, а в другой – лишь 4 члена экипажа.
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Агентство Синьхуа уточняет со ссылкой на последние данные береговой охраны, что специалисты спасли 31 человека, 8 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
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