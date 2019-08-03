На Филиппинах при опрокидывании двух лодок погибли семь человек

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате опрокидывания двух лодок у берегов филиппинского города Илоило, сообщает местное издание Rappler со ссылкой на заявление береговой охраны.
Моторные лодки направлялись в провинцию Гимарас, когда внезапный сильный ветер обрушился на судна в районе города Илоило, в результате чего они опрокинулись. В береговой охране сообщили, что на борту двух лодок был 51 человек: в одной 43 пассажира и 4 члена экипажа, а в другой – лишь 4 члена экипажа.
Поиски пропавших пассажиров и членов экипажа продолжаются.
Агентство Синьхуа уточняет со ссылкой на последние данные береговой охраны, что специалисты спасли 31 человека, 8 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.