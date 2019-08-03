На Филиппинах при опрокидывании двух лодок погибли семь человек

Моторные лодки направлялись в провинцию Гимарас, когда внезапный сильный ветер обрушился на судна в районе города Илоило, в результате чего они опрокинулись. В береговой охране сообщили, что на борту двух лодок был 51 человек: в одной 43 пассажира и 4 члена экипажа, а в другой – лишь 4 члена экипажа.