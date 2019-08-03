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РИА Новости

В центре Москвы задержали Любовь Соболь

Вчера, 14:44
57645
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в центре Москвы перед началом несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Подтверждением этой информации от правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
379209162291
Обсудить 36
Любовь СобольМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Любовь Соболь, похоже, претендует на роль Навального в юбке. Что ж, это ее осознанный выбор.
3 августа, 14:50
Руслан Тлеуж
1001101123
Кто нибудь слышал что она говорит,это же ужас какой то...? Для госдепа оптимально пустить её по дороге Немцова,прости Господи...
3 августа, 15:05
Михаил Науменко
49012116
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