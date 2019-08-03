В центре Москвы задержали Любовь Соболь

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в центре Москвы перед началом несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.

Подтверждением этой информации от правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.

Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.