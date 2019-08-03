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РИА Новости

Полиция призвала разойтись собравшихся на незаконную акцию в центре Москвы

Вчера, 14:42
18240
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Полиция призывает собравшихся на несогласованную акцию в центре Москвы разойтись, сотрудники правоохранительных органов начали задержания, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, на Пушкинской площади полиция через мегафон призвала собравшихся не нарушать общественный порядок и не мешать проходу других граждан. У некоторых собравшихся лица закрыты масками.
ОМОН выстроился цепью на Трубной площади и вытеснил протестующих, вышедших на несанкционированный митинг, с площади в сторону Цветного бульвара, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Накануне в пресс-службе столичного главка полиции призвали граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа и предупредили о риске провокаций.
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Ранее не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июня у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за присутствия в подписных листах имен умерших людей и других серьезных нарушений. В ходе несанкционированной акции задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
В полиции Москвы напомнили, что организация и участие в подобных акциях — наказуемое деяние. По словам правоохранителей, они будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это никакая не акция, а массовые беспорядки, устроенные отмороженными провокаторами на американские деньги!
3 августа, 15:20
andshumili
42000023
Власти даже на горящую Сибирь забили. Главное себя защитить от собственного народа в Москве))
3 августа, 15:30
Руслан Белый
23000117
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