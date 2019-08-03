Полиция призвала разойтись собравшихся на незаконную акцию в центре Москвы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Полиция призывает собравшихся на несогласованную акцию в центре Москвы разойтись, сотрудники правоохранительных органов начали задержания, передают корреспонденты РИА Новости.

В частности, на Пушкинской площади полиция через мегафон призвала собравшихся не нарушать общественный порядок и не мешать проходу других граждан. У некоторых собравшихся лица закрыты масками.

ОМОН выстроился цепью на Трубной площади и вытеснил протестующих, вышедших на несанкционированный митинг, с площади в сторону Цветного бульвара, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Накануне в пресс-службе столичного главка полиции призвали граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа и предупредили о риске провокаций.

Ранее не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июня у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за присутствия в подписных листах имен умерших людей и других серьезных нарушений. В ходе несанкционированной акции задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.