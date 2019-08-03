В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в 11:50 украинские силовики попытались нанести удар по позициям ополченцев на мариупольском направлении в районе населенного пункта Октябрь.

"Но наши защитники вовремя заметили летательный аппарат и немедленно приступили к его уничтожению", — сказал Безсонов.

Он уточнил, что беспилотник взорвался в воздухе и упал в "серой зоне".

В последние дни командование ДНР не раз обвиняло украинских военных в применении беспилотников. Так, как заявляли в Народной милиции, 1 августа силовики при помощи БПЛА сбросили в районе поселка Октябрь гранату, из-за чего получили ранения трое ополченцев. А вечером 2 августа ополченцы сбили беспилотник ВСУ в районе Широкой Балки.

Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал применение ударных беспилотников грубым нарушением Минских соглашений.