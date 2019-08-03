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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСбитый беспилотник ВСУ
Сбитый беспилотник ВСУ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сбитый беспилотник ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, в 11:50 украинские силовики попытались нанести удар по позициям ополченцев на мариупольском направлении в районе населенного пункта Октябрь.
"Но наши защитники вовремя заметили летательный аппарат и немедленно приступили к его уничтожению", — сказал Безсонов.
Он уточнил, что беспилотник взорвался в воздухе и упал в "серой зоне".
В последние дни командование ДНР не раз обвиняло украинских военных в применении беспилотников. Так, как заявляли в Народной милиции, 1 августа силовики при помощи БПЛА сбросили в районе поселка Октябрь гранату, из-за чего получили ранения трое ополченцев. А вечером 2 августа ополченцы сбили беспилотник ВСУ в районе Широкой Балки.
Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал применение ударных беспилотников грубым нарушением Минских соглашений.
С полуночи 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, однако перестрелки продолжаются и стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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