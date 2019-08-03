В Трускавце началась встреча Зеленского с кандидатами в Раду от его партии

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в отеле Rixos в Трускавце проводит встречу с кандидатами в депутаты Верховной рады от его партии "Слуга народа", которые проходят обучение, передает издание "Украинская правда".
Ранее издание сообщило, что Управление госохраны (УГО) усилило меры безопасности в отеле, куда должен приехать украинский президент. Отмечается, что членов партии пропускали через металлоискатели, некоторых из них просили снять обувь.
"Он (Зеленский - ред.) приехал в Rixos и закрылся на "рабочее совещание" с избранными депутатами", - говорится в сообщении.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.