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РИА Новости

На мосту под Волгоградом столкнулись несколько машин, погибли два человека

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении нескольких машин на мостовом переходе в городе Волжский Волгоградской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.
По его словам, в 14.15 (13.15 мск) субботы на мостовом переходе "плотина ГЭС - Волгоград" на территории города Волжский столкнулись несколько машин.
Инспектор ГИБДД
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"По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, предварительно еще шесть человек получили травмы, в том числе пятилетний ребенок с травматической ампутацией руки, доставлены в больницы", - сказал он.
Сотрудники МЧС деблокировали тела погибших и раненых. На месте работает следственно-оперативная группа городского отдела полиции, наряды ГАИ. Движение в районе ДТП затруднено.
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