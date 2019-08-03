В Сирии боевики открыли огонь по жилому кварталу Алеппо

Мужчина на одной из улиц в Алеппо

БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Террористы, контролирующие провинцию Идлиб и засевшие на окраинах сирийского города Алеппо, открыли огонь из минометов по жилому кварталу города, несколько мирных граждан получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал.

Обстрел велся с окраины города, предположительно, из района Рашидин.

Подробностей не приводится.

Алеппо расположен в 50 километрах от границы провинции Алеппо и Идлиба, в котором ранее сирийское руководство объявило о начале режима прекращения огня в демилитаризованной зоне.