В Сирии боевики открыли огонь по жилому кварталу Алеппо

БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Террористы, контролирующие провинцию Идлиб и засевшие на окраинах сирийского города Алеппо, открыли огонь из минометов по жилому кварталу города, несколько мирных граждан получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал.
Обстрел велся с окраины города, предположительно, из района Рашидин.
Подробностей не приводится.
Алеппо расположен в 50 километрах от границы провинции Алеппо и Идлиба, в котором ранее сирийское руководство объявило о начале режима прекращения огня в демилитаризованной зоне.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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