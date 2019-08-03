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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии боевики открыли огонь по жилому кварталу Алеппо

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Террористы, контролирующие провинцию Идлиб и засевшие на окраинах сирийского города Алеппо, открыли огонь из минометов по жилому кварталу города, несколько мирных граждан получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал.
Обстрел велся с окраины города, предположительно, из района Рашидин.
Подробностей не приводится.
Алеппо расположен в 50 километрах от границы провинции Алеппо и Идлиба, в котором ранее сирийское руководство объявило о начале режима прекращения огня в демилитаризованной зоне.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
2 августа, 22:06
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
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Война в СирииСирияВ мире
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