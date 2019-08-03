На полигоне Алабино начались соревнования по танковому биатлону

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 3 авг - РИА Новости. Соревнования по танковому биатлону Армейских международных игр начались на подмосковном полигоне Алабино.

Перед первыми заездами международных игр, состоялся финал всеармейских соревнований среди женских танковых экипажей.

Затем начался первый заезд международного этапа "Танкового биатлона", на старт вышли танкисты Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая.

Зрителями этапа стали министры обороны и начальники Генштабов стран-участниц игр, в том числе глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Перед заездами глава Минобороны посетил фан-зону, которая впервые организована для зрителей игр в этом году. На этой территории зрители могут принять участие в некоторых конкурсах, входящих в программу Армейских международных игр, а также отдохнуть и посмотреть трансляции соревнований.