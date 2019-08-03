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РИА Новости

На полигоне Алабино начались соревнования по танковому биатлону

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанки команд-участниц во время открытия конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр "АрМИ-2019"
Танки команд-участниц во время открытия конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр АрМИ-2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 3 авг - РИА Новости. Соревнования по танковому биатлону Армейских международных игр начались на подмосковном полигоне Алабино.
Перед первыми заездами международных игр, состоялся финал всеармейских соревнований среди женских танковых экипажей.
Колонна танков Т-72Б3 во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне Алабино
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Финальная репетиция "Танкового биатлона" состоялась в Подмосковье
Затем начался первый заезд международного этапа "Танкового биатлона", на старт вышли танкисты Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая.
Зрителями этапа стали министры обороны и начальники Генштабов стран-участниц игр, в том числе глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Перед заездами глава Минобороны посетил фан-зону, которая впервые организована для зрителей игр в этом году. На этой территории зрители могут принять участие в некоторых конкурсах, входящих в программу Армейских международных игр, а также отдохнуть и посмотреть трансляции соревнований.
В фан-зоне министру, членам иностранных делегаций и обычным зрителям продемонстрировали сборку автомобиля УАЗ за полторы минуты. Впервые военнослужащие показали такой рекорд на конкурсе "Рембат" несколько лет назад, и видео сборки УАЗ за 90 секунд получило широкую популярность у интернет-пользователей.
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