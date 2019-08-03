Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале "Шашлык Live" в Москве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива во "ВКонтакте".

Фестиваль "Шашлык Live" пройдет в Парке Горького, на Пушкинской набережной, 3 и 4 августа. В программе фестиваля значится выступление групп "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", а также Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова.

"По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык Live". Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы "Несчастный случай" в мероприятии", — говорится в сообщении.

Кортнев должен был выступить в качестве ведущего мероприятия, уточнил РИА Новости директор коллектива.

Ранее музыканты групп "Браво" и Tequilajazzz, которые были заявлены в программе фестиваля на 3 августа, написали в своих социальных сетях, что их группы в этот день нигде не выступают. Парк Горького на своем официальном сайте принес извинения посетителям фестиваля "Шашлык Live" за замены, которые произошли в составе участников музыкальной программы фестиваля.