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РИА Новости
Культура

Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале "Шашлык Live" в Москве

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев
Музыкант группы Несчастный случай Алексей Кортнев
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Музыкант группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива во "ВКонтакте".
Фестиваль "Шашлык Live" пройдет в Парке Горького, на Пушкинской набережной, 3 и 4 августа. В программе фестиваля значится выступление групп "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", а также Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова.
"По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык Live". Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы "Несчастный случай" в мероприятии", — говорится в сообщении.
Кортнев должен был выступить в качестве ведущего мероприятия, уточнил РИА Новости директор коллектива.
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Ранее музыканты групп "Браво" и Tequilajazzz, которые были заявлены в программе фестиваля на 3 августа, написали в своих социальных сетях, что их группы в этот день нигде не выступают. Парк Горького на своем официальном сайте принес извинения посетителям фестиваля "Шашлык Live" за замены, которые произошли в составе участников музыкальной программы фестиваля.
Вместо анонсированных ранее групп "Браво" и Tequilajazzz гостей ждут выступления Валерия Сюткина, группы "Ногу свело!" и ее лидера Максима Покровского, а также гитариста Владимира Кузьмина.
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Обсудить 13
КультураНесчастный случайАлексей КортневМосква
Популярные комментарии
видимо не все стали клоунами в свите короля (царька), есть и в шоу-бизнесе порядочные люди.
3 августа, 14:35
Сергей Бабин
38200017
Молодец! Мне он всегда нравился, как артист, теперь я уважаю его, как человека.
3 августа, 15:31
СМСергей Мирошников
14000012
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