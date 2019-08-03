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РИА Новости

"Нафтогаз": Украина накопила в ПХГ более 16 миллиардов кубометров газа

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украина накопила в подземных хранилищах более 16 миллиардов кубометров газа, сообщил в субботу глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"Сегодня пересекли отметку в 16 миллиардов кубометров", - написал Коболев на странице в соцсети Facebook.
Ранее Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Коболев заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским "Газпромом". Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
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Министр энергетики РФ Александр Новак 13 июня после переговоров с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.
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