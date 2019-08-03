"Нафтогаз": Украина накопила в ПХГ более 16 миллиардов кубометров газа

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украина накопила в подземных хранилищах более 16 миллиардов кубометров газа, сообщил в субботу глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Сегодня пересекли отметку в 16 миллиардов кубометров", - написал Коболев на странице в соцсети Facebook

Ранее Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Коболев заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским "Газпромом". Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.