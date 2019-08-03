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РИА Новости

Во Вьетнаме один человек погиб, 13 пропали без вести во время наводнения

Вчера, 13:45
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пропали без вести на севере центральной части Вьетнама в результате наводнения, сообщает местное издание VN Express.
Отмечается, что шторм "Вифа" (Wipha) обрушился на побережье провинции Куангнинь на северо-востоке Вьетнама и близлежащего портового города Хайфон в пятницу вечером, но уже в субботу утром ослаб до тропической депрессии. Буря вызвала сильные ливни, которые затопили улицы и привели к наводнениям в Куангнине и близлежащих провинциях. Так, некоторые районы провинции Тханьхоа пострадали от сильных ливней уже вечером в пятницу.
Утром в субботу внезапные наводнения снесли 58-летнего жителя провинции Тханьхоа, его тело еще не найдено. При этом жена пожилого мужчина застряла в бушующем потоке, пытаясь его отыскать, но местные жители спасли ее от стихии. На данный момент в провинции стихия снесла 20 домов, в результате чего три человека получили ранения, а 13 по-прежнему числятся пропавшими без вести.
"Жестокие наводнения начались, когда люди спали, поэтому у них было мало времени, чтобы что-либо сделать", - заявил местный чиновник Фам Ван Тьеу (Pham Van Tieu). Он также добавил, что поисково-спасательные операции на местах были затруднены из-за бушующей стихии.
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В нескольких районах провинции дороги пришли в негодность, уличное движение в некоторых местах встало, а деревни и населенные пункты оказались изолированы из-за оползней. В двух районах провинции ливни и ветер нанесли урон 34 домам, был поврежден детский сад, и уничтожены участки леса. В столице Вьетнама Ханое сильные ветры вырвали с корнями десятки деревьев.
Синоптики предупреждают о сильных ветрах и высоких волнах в Тонкинском заливе, в том числе в прибрежных районах провинции Куангнинь и в районе города Хайфон, в течение следующих суток. При этом издание отмечает, что ежегодно во время сезона муссонов в период с июля по октябрь во Вьетнаме ежегодно может быть до 10 тропических штормов. Ожидается, что в этом году их будет четыре.
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