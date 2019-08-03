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Культура

В "Коломенском" начался Пикник "Афиши", вечером там выступит The Cure

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный рок-фестиваль Maxidrom 2012. День второй
Международный рок-фестиваль Maxidrom 2012. День второй
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Перед гостями пикника "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское" в этом году выступят группы Blossoms, СБПЧ, Антоха MC, рэпер Баста, Matrang и T-Fest, а хедлайнером станет британская группа The Cure.
Ежегодный фестиваль Пикник "Афиши" проводится в столице с 2004 года, с 2007-го традиционном местом для музыкального праздника стал музей-заповедник "Коломенское". Первые концерты начались уже с 12 часов, а закончится программа к полуночи.
"Спустя тридцать лет и три месяца после выхода великого альбома "Disintegration" The Cure станут хедлайнерами Пикника "Афиши". Этот альбом Роберт Смит записал на пороге 30-летия, и он до сих пор остается лучшей пластинкой о расставании, о переосмыслении себя и собственных ценностей. Это прощание с постпанком - и его высшая точка, с которой потом сверялись люди в темном, любящие минор и монотонные ритмы", - говорится в сообщении на сайте.
Британская группа The Cure существует с 1976 года, единственным постоянным участником коллектива остается фронтмен Роберт Смит. За годы работы они выпустили 19 студийных альбомов и 39 синглов, среди которых песни Lullaby, Plainsong, Fascination Street и другие.
На Главную сцену также выйдет российская группа СБПЧ, в прошлом году представившая альбом "Мы не спали, мы снились", инди-поп коллектив из Манчестера Blossoms и рок-дуэт Royal Blood. На второй по значимости сцене Summer Stage выступят группа Казускома, Антоха MC и другие артисты. Гости площадки Gazgolder Live услышат рэпера Басту, Смоки Мо, Matrang, T-Fest. Всего на фестивале организовано пять сцен.
Помимо музыкальной программы, посетителей Пикника ожидает традиционное гастрономическое разнообразие, дизайн-маркет, где можно приобрести украшения, одежду и разные полезные мелочи.
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КультураМузыкаНовости культурыПикник "Афиши"Москва
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