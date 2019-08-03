В "Коломенском" начался Пикник "Афиши", вечером там выступит The Cure

"Спустя тридцать лет и три месяца после выхода великого альбома "Disintegration" The Cure станут хедлайнерами Пикника "Афиши". Этот альбом Роберт Смит записал на пороге 30-летия, и он до сих пор остается лучшей пластинкой о расставании, о переосмыслении себя и собственных ценностей. Это прощание с постпанком - и его высшая точка, с которой потом сверялись люди в темном, любящие минор и монотонные ритмы", - говорится в сообщении на сайте.