Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
"Тренинговый центр программы USAID Рада приглашает впервые избранных народных депутатов Украины к участию в тренинге "Деятельность народного депутата Украины и его команды", - говорится в сообщении.
31 июля, 17:40"Все вы – никто". Советник Зеленского раскритиковал будущих депутатовСоветник украинского президента Владимира Зеленского раскритиковал будущих депутатов Рады от партии "Слуга народа", сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков отметил, что притирание во фракции "идет со скрипом".
Отмечается, что тренинг пройдет 5 и 6 августа. "Участники двухдневного тренинга получают знания о правовой основе и форме работы депутата Украины. Тренинг дает возможность в будущем выстроить эффективную работу команды, обеспечить действенные коммуникации и взаимодействия в парламенте с правительством, органами местного самоуправления и общественностью", - говорится в сообщении.
Программа USAID РАДА: ответственность, подотчетность, демократическое парламентское представительство" выполняется Фондом Восточная Европа и реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
24 июля, 15:19Партия Зеленского будет учить избранных в Раду "работать депутатами" Партия украинского лидера Владимира Зеленского проведет образовательный интенсив для избранных в Раду. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал это обучение банальным.