Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.

"Тренинговый центр программы USAID Рада приглашает впервые избранных народных депутатов Украины к участию в тренинге "Деятельность народного депутата Украины и его команды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренинг пройдет 5 и 6 августа. "Участники двухдневного тренинга получают знания о правовой основе и форме работы депутата Украины. Тренинг дает возможность в будущем выстроить эффективную работу команды, обеспечить действенные коммуникации и взаимодействия в парламенте с правительством, органами местного самоуправления и общественностью", - говорится в сообщении.

Программа USAID РАДА: ответственность, подотчетность, демократическое парламентское представительство" выполняется Фондом Восточная Европа и реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).