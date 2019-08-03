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РИА Новости

На полигоне в Китае начались Армейские международные игры

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие V Армейских международных игр - 2019
Открытие V Армейских международных игр - 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПОЛИГОН "КОРЛА" (КНР), 3 авг - РИА Новости. На полигоне Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Корле в субботу дан старт Армейским международным играм ("АрМИ-2019").
"В финале церемонии на полигоне состоялся масштабный динамический показ вооружения и военной техники, находящейся на вооружении Сухопутных войск НОАК", - говорится в сообщении, которое распространил в субботу пресс-центр конкурсов "АрМИ-2019" в Китае.
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В ходе трёх фаз военного шоу были разыграны эпизоды по нанесению огневого удара и артиллерийской подготовке из РСЗО PHL81, поражению воздушной мишени при помощи зенитных ракет из ПЗРК QW-2 на шасси БТР Type 92A, артиллерийской атаке по наземным мишеням из установок, смонтированных на штурмовые автомобили CTJ02.
Кроме того продемонстрирована стрельба из вооружения боевых машин пехоты Type 04A по наземным мишеням, имитирующим живую силу условного противника, а также поражение танков "неприятеля" противотанковыми управляемыми ракетами.
Также в ходе показа экипажи танков Type 96 выполнили стрельбу по мишеням с последующим отстрелом противоракетных ловушек, а моторизованные подразделения на легкобронированных машинах, вооруженных стрелковым оружием и автоматическими гранатометами, выполнили зачистку местности от оставшихся сил условного противника.
"Завершилась демонстрация одиночными и залповыми пусками ракет тяжелых 300-мм РСЗО PHL-03", - сказано в сообщении.
В ходе церемонии состоялся торжественный марш международной судейской коллегии и команд из Армении, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Пакистана, России, Узбекистана, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве и Китая.
В ходе АрМИ-2019 с 3 по 17 августа в четырех конкурсах, проводимых на территории КНР - "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда" - будут состязаться 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Соревнования пройдут на объектах тренировочной базы "Корла" в Синьцзянском военном округе.
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