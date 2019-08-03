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РИА Новости

Эксперт оценил очередные антироссийские санкции США

Вчера, 13:20
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Очередные санкции США из-за "дела Скрипалей" могут затруднить размещение новых еврооблигаций РФ, номинированных в долларах, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа.
"Российский банковский сектор оказался не затронут новыми санкциями. Каких-то специфических секторальных ограничений или санкций против конкретных банков не вводится", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
"Некоторое негативное влияние санкции могут оказать на рынок внешних заимствований правительства России, поскольку будет сложнее размещать новые еврооблигации Минфина РФ, номинированные в долларах", - полагает вместе с тем Проклов.
Санкции США против России в рамках "дела Скрипалей" включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.
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США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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