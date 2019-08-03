В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Она уточнила, что ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров и находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавила Захаренкова.