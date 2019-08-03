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РИА Новости

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Она уточнила, что ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров и находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавила Захаренкова.
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
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Шереметьево (аэропорт)Происшествия
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