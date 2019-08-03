В суданской оппозиции рассказали о значении конституционной декларации

ХАРТУМ, 3 авг - РАИ Новости. Конституционная декларация Судана, которая после военного переворота в стране заменит основной закон на предстоящий переходный период, создаст новый этап для развития страны, заявил на пресс-конференции в субботу представитель командования оппозиционных "Сил за свободу и перемены" Судана Аббас Мадани.

В пятницу переходный военный совет Судана и оппозиция, представленная "Силами за свободу и перемены", договорились по конституционной декларации.

"Конституционная декларация определила срок в один месяц для достижения договоренности по формированию независимой комиссии по расследованию событий и прошлых нарушений… Формируя тем самым новый период полный надежд и амбиций", - сказал Мадани.

Другой представитель от оппозиции Ибтисам Санхури в свою очередь заявил, что "конституционная декларация в переходном периоде сформирует режим парламентского правления, отличного от структуры старого правления, в котором будет исполнительная власть исполнительного органа за исключением некоторых полномочий, который будут предоставлены независимому совету".

По словам Санхури, полномочия независимого совета будут сильно ограничены, в то время как исполнительной властью будет наделен кабинет министров, и в его обязанности будет входить управление государством. Правительство будет сформировано не более чем из 20 министров, назначение премьер-министра страны останется за "Силами за свободу и перемены".