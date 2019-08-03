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РИА Новости
Ситуация в Судане

В суданской оппозиции рассказали о значении конституционной декларации

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 3 авг - РАИ Новости. Конституционная декларация Судана, которая после военного переворота в стране заменит основной закон на предстоящий переходный период, создаст новый этап для развития страны, заявил на пресс-конференции в субботу представитель командования оппозиционных "Сил за свободу и перемены" Судана Аббас Мадани.
В пятницу переходный военный совет Судана и оппозиция, представленная "Силами за свободу и перемены", договорились по конституционной декларации.
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Военный совет и оппозиция Судана договорились по конституционной декларации
"Конституционная декларация определила срок в один месяц для достижения договоренности по формированию независимой комиссии по расследованию событий и прошлых нарушений… Формируя тем самым новый период полный надежд и амбиций", - сказал Мадани.
Другой представитель от оппозиции Ибтисам Санхури в свою очередь заявил, что "конституционная декларация в переходном периоде сформирует режим парламентского правления, отличного от структуры старого правления, в котором будет исполнительная власть исполнительного органа за исключением некоторых полномочий, который будут предоставлены независимому совету".
По словам Санхури, полномочия независимого совета будут сильно ограничены, в то время как исполнительной властью будет наделен кабинет министров, и в его обязанности будет входить управление государством. Правительство будет сформировано не более чем из 20 министров, назначение премьер-министра страны останется за "Силами за свободу и перемены".
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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