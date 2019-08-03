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РИА Новости

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
По данным издания, Бузова — самый популярный Instagram-блогер в России. Ее аудитория составляет около 16 миллионов подписчиков.
Ольга Бузова — бывшая участница, а затем ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
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