Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

По данным издания, Бузова — самый популярный Instagram-блогер в России. Ее аудитория составляет около 16 миллионов подписчиков.

Ольга Бузова — бывшая участница, а затем ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".