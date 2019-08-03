В московском метро заработает бесконтактная оплата туалетов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пассажиры московского метро смогут оплачивать посещение туалета на станциях по бесконтактным банковским картам и с помощью гаджетов с аналогичными функциями, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Пассажиры московского метрополитена смогут проходить в модульные туалетные комплексы на станциях по бесконтактным банковским картам и гаджетам с аналогичными функциями. Такой вариант оплаты организуют по просьбам пассажиров",- говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по запуску новой формы оплаты в ближайшее время начнется с одного из комплексов, расположенного на станции метро "Библиотека имени Ленина". Его оснастят терминалом, который работает с банковскими картами. Цена прохода составит 60 рублей, как и по билету "Кошелек" карты "Тройка" — этот способ оплаты продолжит функционировать.

"Изначально доступ в модульные туалетные комплексы на станциях был организован по карте "Тройка", потому что такие карты есть более чем у 90% наших пассажиров. Сейчас большинство обращений по этому сервису касаются расширения возможностей по оплате. Мы начнем с одной станции, а затем со временем установим такие терминалы и на других комплексах", — рассказали в пресс-службе.