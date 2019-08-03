В Красноярском крае потушили пожар в заповеднике "Тунгусский"

Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Федеральная Авиалесоохрана сообщила о ликвидации лесного пожара на особо охраняемой природной территории в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае.

"Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Авиалесоохраны, пожар возник на непроходимой территории заповедника из-за сухой грозы. В месте возгорания нет дорог, поэтому доставить лесопожарную технику не представлялось невозможным. На тушение пожара были направлены 80 авиапожарных, их доставлял вертолет Ми-8. Специалисты вручную прокладывали заградительные полосы, разбирали лесные завалы и тушили пламя.