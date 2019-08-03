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РИА Новости

В Красноярском крае потушили пожар в заповеднике "Тунгусский"

Вчера, 12:46
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Федеральная Авиалесоохрана сообщила о ликвидации лесного пожара на особо охраняемой природной территории в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае.
"Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным Авиалесоохраны, пожар возник на непроходимой территории заповедника из-за сухой грозы. В месте возгорания нет дорог, поэтому доставить лесопожарную технику не представлялось невозможным. На тушение пожара были направлены 80 авиапожарных, их доставлял вертолет Ми-8. Специалисты вручную прокладывали заградительные полосы, разбирали лесные завалы и тушили пламя.
Сообщается, что распространение огня в заповеднике остановили на площади 1570 гектаров в конце июля. Второго августа Авиалесоохране удалось полностью ликвидировать все очаги пожара.
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