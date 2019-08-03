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РИА Новости

На Ставрополье двух детей выписали из больницы после ДТП с автобусом

Вчера, 12:35
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© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Двух детей, пострадавших в пятницу в результате ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
ДТП произошло в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате столкновения большегруза и автобуса, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали, 16 были госпитализированы.
"Выписаны двое детей из больницы в Апанасенковском районе", - сказал собеседник агентства.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
2 августа, 13:05
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