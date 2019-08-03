На Ставрополье двух детей выписали из больницы после ДТП с автобусом

На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019

© УГИБДД по Ставропольскому краю На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019

ПЯТИГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Двух детей, пострадавших в пятницу в результате ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

ДТП произошло в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате столкновения большегруза и автобуса, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали, 16 были госпитализированы.