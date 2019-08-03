В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По словам корреспондента, у такси видны следы сильного удара в бок, машина полиции помята спереди. Очевидцы ДТП сообщили, что такси ехало на зеленый свет.
На месте работают три кареты скорой помощи, которые осматривают участников аварии. Пассажирку такси погрузили в одну из них.
В пресс-службе столичной госавтоинспекции РИА Новости подтвердили факт ДТП с участием полицейской машины, но отметили, что она двигалась с включенной мигалкой.
"Произошло ДТП с участием такси и полицейской машины, которая двигалась с включенной мигалкой. Пострадали полицейский и пассажирка такси", - сообщили в пресс-службе.