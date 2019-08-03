Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T12:33Z
https://ria.ru/20190803/1557138445.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/52/1557115200_41:0:952:513_1036x0_80_0_0_3c2040edea5042979e160e23001f334b.jpg
РИА Новости

Авиация Минобороны потушила 16 очагов пожаров в Сибири

Вчера, 12:33
296
© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Авиация Минобороны в субботу ликвидировала 16 очагов лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"С утра 3 августа с.г. самолеты Ил-76 ВТА выполнили 16 вылетов, выполнив сброс 672 тонн воды, экипажи вертолетов Ми-8 выполнили 20 вылетов, сбросив 110 тонн воды. Ликвидировано 16 очагов крупных лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.
Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
2 августа, 15:00
Шведские эксперты оценили ситуацию с лесными пожарами в Сибири
1200001
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМинистерство обороны РФПроисшествия
Рекомендуем
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
В Красноярском крае потушили пожар в заповеднике "Тунгусский"
РИА
Новости
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Самолеты Су-24МР проведут разведку очагов пожаров в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч гектаров леса в Сибири
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Шведские эксперты оценили ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Лента
новостей
Лесные пожары в Красноярском крае
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
В здании Государственной Думы РФ
Условия США для отмены санкций против России надуманы, заявили в Госдуме
Лесные пожары в Красноярском крае
Задымление наблюдается в 180 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока
Лесные пожары во Франции
Во Франции пожарные локализовали природные пожары на юге страны
Лесные пожары
Ученый: пожары в Сибири могут сами потухнуть через две недели
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео с беспилотника
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео с беспилотника
Лесные пожары в Красноярском крае
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
Около десяти тысяч человек тушат пожары в Сибири и на Дальнем Востоке
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
В Сирии боевики открыли огонь по жилому кварталу Алеппо
Самолет Ил-76ТД с сотрудниками Уральского учебно-спасательного центра МЧС, прибывшими для участия в тушении лесных пожаров в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
Полиция
В Москве при ремонте в ресторане нашли тело умершего 25 лет назад человека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
09:43Житель Франции пересек Ла-Манш на летающей доске
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
Лента новостейМолния