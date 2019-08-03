Авиация Минобороны потушила 16 очагов пожаров в Сибири

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Авиация Минобороны в субботу ликвидировала 16 очагов лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.

Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.