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РИА Новости

В Кабуле заявили о роли правительства в решении о выводе сил США

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкКабул
Кабул
© РИА Новости / В. Киселев
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Кабул. Архивное фото
КАБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Правительство Афганистана сыграло ключевую роль в решении о выводе с территории страны американских сил, которые не останутся в Афганистане на постоянной основе, заявила РИА Новости заместитель представителя президента Афганистана Дирани Вазири.
Газета Washington Post в пятницу написала о том, что Белый дом в рамках начального соглашения с радикальным движением "Талибан" готов вывести из Афганистана менее половины воинского контингента.
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"Естественно, что силы США не будут оставаться в Афганистане на постоянно основе. Правительство Афганистана стоит в основе принятых решений в данном направлении", - сказала Вазири.
По словам спикера, правительство Афганистана призвало США "сократить дополнительные расходы в Афганистане, а также требует повышения инвестиционных проектов в стране". "Сегодня начнется раунд переговоров (между США и "Талибаном" - ред.) в Дохе", - добавила она.
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США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и талибов на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда.
США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов и других группировок. Это стало самой долгой по времени операцией военной кампанией США в истории. За эти годы в стране погибли около 2300 американских военнослужащих и сотрудников Пентагона.
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