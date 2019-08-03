Кейт Бланшетт может сыграть с Бредли Купером в фильме Гильермо дель Торо

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Кейт Бланшетт ведет переговоры о том, чтобы сыграть с Бредли Купером в фильме Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров", . Кейт Бланшетт ведет переговоры о том, чтобы сыграть с Бредли Купером в фильме Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Variety.

Предполагается, что съемки начнутся в начале 2020 года. Дель Торо выступит режиссером картины и примет участие в написании сценария в соавторстве с Кимом Морганом.

Первая версия "Аллеи кошмаров" вышла на экраны в 1947 году с Тайроном Пауэром в роли молодого афериста, который выступает в ночных клубах в паре с еще более хитрой девушкой-психиатром, обманывая зрителей. Новая версия ленты будет в большей степени основана на одноименной книге Уильяма Линзи Грэшема.