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РИА Новости
Культура

Кейт Бланшетт может сыграть с Бредли Купером в фильме Гильермо дель Торо

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кейт Бланшетт на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия" (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Кейт Бланшетт на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Кейт Бланшетт ведет переговоры о том, чтобы сыграть с Бредли Купером в фильме Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров", сообщает Variety.
Предполагается, что съемки начнутся в начале 2020 года. Дель Торо выступит режиссером картины и примет участие в написании сценария в соавторстве с Кимом Морганом.
Первая версия "Аллеи кошмаров" вышла на экраны в 1947 году с Тайроном Пауэром в роли молодого афериста, который выступает в ночных клубах в паре с еще более хитрой девушкой-психиатром, обманывая зрителей. Новая версия ленты будет в большей степени основана на одноименной книге Уильяма Линзи Грэшема.
Предыдущей картиной Гильермо дель Торо в качестве режиссера была "Форма воды" 2017 года, получившая несколько "Оскаров", в том числе за лучший фильм и за лучшую режиссерскую работу.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКейт Бланшетт
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