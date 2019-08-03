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РИА Новости

Названа основная версия пожара в центре Москвы

Вчера, 12:02
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Причиной пожара в бывшем производственном здании в центре Москвы, по предварительным данным, могло стать использование открытого огня, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Рассматривается несколько версий пожара, основная из них — занос в выселенное, неэксплуатируемое здание открытого огня посторонними лицами", — сказал он.
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Точную причину установят после завершения работы пожарно-испытательной лаборатории, добавил собеседник агентства.
Пожар в четырехэтажном пустующем здании старой постройки по адресу Дубининская улица, дом 41, строение 4, начался около шести утра. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, в здании обрушились перекрытия. Пострадал один из пожарных.
В тушении участвовали два вертолета Ка-32А. К 11:00 возгорание удалось полностью потушить.
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МоскваПроисшествия
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Ясен пень, подожгли для сноса и последующей застройки.
3 августа, 12:14
Виталий Малофеев
1200000
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