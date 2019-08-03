Названа основная версия пожара в центре Москвы

Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019

Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Причиной пожара в бывшем производственном здании в центре Москвы, по предварительным данным, могло стать использование открытого огня, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Рассматривается несколько версий пожара, основная из них — занос в выселенное, неэксплуатируемое здание открытого огня посторонними лицами", — сказал он.

Точную причину установят после завершения работы пожарно-испытательной лаборатории, добавил собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном пустующем здании старой постройки по адресу Дубининская улица, дом 41, строение 4, начался около шести утра. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, в здании обрушились перекрытия. Пострадал один из пожарных.

В тушении участвовали два вертолета Ка-32А. К 11:00 возгорание удалось полностью потушить.