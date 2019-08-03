Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T11:58Z
https://ria.ru/20190803/1557137917.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151695/68/1516956811_0:0:896:504_1036x0_80_0_0_350a7768252cd97eebc368e579586032.jpg
РИА Новости

Совет конструкторов разрешил запуск корабля "Союз" с роботом "Федором"

Вчера, 11:58
1399
© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"Робот Федор
Робот Федор
© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"
Робот Федор. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Совет главных конструкторов разрешил полет космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" на Международную космическую станцию, сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Запуск запланирован на 22 августа. Это будет первый старт пилотируемого корабля "Союз" на ракете "Союз-2.1а". Он пройдет в тестовом режиме, без экипажа на борту, чтобы отработать взаимодействие новой ракеты с цифровой системой управления и старой, аналоговой, системы аварийного спасения.
Со следующего года прекратится эксплуатация ракет "Союз-ФГ", и космонавты начнут летать на МКС на новых "Союзах-2.1а".
Поскольку запуск будет беспилотным, появилась возможность доставить на МКС, а затем вернуть на Землю дополнительное оборудование. Этим оборудованием стал робот "Федор". Планируется, что он выполнит на станции некоторые задачи под управлением космонавта Александра Скворцова, а 7 сентября вернется на Землю.
Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
2 августа, 03:51
НАСА не выразило сомнений в безопасности робота "Федора"
8232010
Обсудить 1
Космос - РИА НаукаСоюзРоссия
Рекомендуем
Так художник представил себе Землю, превращенную в гигантский телескоп
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
РИА
Новости
Новые фотографии Большого красного пятна Юпитера
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна на Юпитере
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Лента
новостей
Макет реактивного ударного дрона-невидимки Охотник-Б
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Самоходный ракетный комплекс Грифон ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN
Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии
В России начались испытания бронеавтомобилей нового поколения Атлет
В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет"
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение с Китаем по спутниковым системам
Вид Земли с МКС
Роскосмос отложил запуск второго метеорологического спутника "Арктика-М"
Сбитый беспилотник ВСУ
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
Названа основная версия пожара в центре Москвы
Так художник представил себе горячий юпитер WASP-121b
Астрономы открыли планету, похожую по форме на яйцо
Полиция
В Москве при ремонте в ресторане нашли тело умершего 25 лет назад человека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
09:43Житель Франции пересек Ла-Манш на летающей доске
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
Лента новостейМолния