Совет конструкторов разрешил запуск корабля "Союз" с роботом "Федором"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Совет главных конструкторов разрешил полет космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" на Международную космическую станцию, Совет главных конструкторов разрешил полет космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" на Международную космическую станцию, сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Запуск запланирован на 22 августа. Это будет первый старт пилотируемого корабля "Союз" на ракете "Союз-2.1а". Он пройдет в тестовом режиме, без экипажа на борту, чтобы отработать взаимодействие новой ракеты с цифровой системой управления и старой, аналоговой, системы аварийного спасения.

Со следующего года прекратится эксплуатация ракет "Союз-ФГ", и космонавты начнут летать на МКС на новых "Союзах-2.1а".