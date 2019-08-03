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РИА Новости

Самолеты Су-24МР проведут разведку очагов пожаров в Красноярском крае

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкКонтролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана" для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Для проведения разведки очагов пожаров в Красноярский край переброшены самолеты Су-24МР, они займутся аэрофотосъемкой, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Два самолета Су-24МР Центрального военного округа прибыли в Красноярский край для проведения аэрофотосъемок очагов крупных лесных пожаров в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Красноярск также для визуальной разведки пожароопасных районов прибыл транспортный самолет Ан-26 объединения ВВС и ПВО ЦВО.
"Вся информация от воздушных судов, задействованных в мониторинге обстановки в регионе, анализируется для более эффективного применения самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8, выполняющих тушение пожаров", - добавляют в ведомстве.
По данным МЧС РФ, свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же - в Якутии.
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