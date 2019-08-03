Самолеты Су-24МР проведут разведку очагов пожаров в Красноярском крае

Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана" для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Для проведения разведки очагов пожаров в Красноярский край переброшены самолеты Су-24МР, они займутся аэрофотосъемкой, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Два самолета Су-24МР Центрального военного округа прибыли в Красноярский край для проведения аэрофотосъемок очагов крупных лесных пожаров в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Красноярск также для визуальной разведки пожароопасных районов прибыл транспортный самолет Ан-26 объединения ВВС и ПВО ЦВО.

"Вся информация от воздушных судов, задействованных в мониторинге обстановки в регионе, анализируется для более эффективного применения самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8, выполняющих тушение пожаров", - добавляют в ведомстве.