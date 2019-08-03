Главы МИД Ирака, Иордании, Египта проведут встречу в Багдаде 4 августа

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта проведут трехстороннюю встречу в Багдаде в воскресенье, 4 августа, сообщается в пресс-релизе МИД Ирака.

"Трехсторонняя встреча пройдет на уровне министров иностранных дел Ирака, Иордании и Египта в Багдаде в воскресенье, 4 августа", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства