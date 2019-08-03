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РИА Новости

Главы МИД Ирака, Иордании, Египта проведут встречу в Багдаде 4 августа

Вчера, 11:52
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта проведут трехстороннюю встречу в Багдаде в воскресенье, 4 августа, сообщается в пресс-релизе МИД Ирака.
"Трехсторонняя встреча пройдет на уровне министров иностранных дел Ирака, Иордании и Египта в Багдаде в воскресенье, 4 августа", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
25 мая, 21:29
Глава МИД Ирана обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию в регионе
В ходе встречи стороны обсудят укрепление отношений арабских стран, расширение сотрудничества, экономические факторы для стабилизации ситуации в Ираке. Главы МИД намерены обсудить борьбу с терроризмом, а также обменяться мнением о наиболее важных вопросах, включая региональное развитие.
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Багдад (город)ИракИорданияЕгипетВ мире
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