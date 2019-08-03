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РИА Новости
Союзное государство

Володин оценил работу министров в России и Белоруссии по отмене роуминга

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно оценивает шаги профильных министров России и Белоруссии в вопросе отмены роуминга.
"В конце прошлого года в рамках "правительственного часа" мы заслушали профильных министров Белоруссии и России. Депутатами была поставлена задача сформировать единое информационное поле, предоставив возможность гражданам Союзного государства Белоруссии и России разговаривать по телефону без дополнительных затрат на роуминг", - сказал журналистам Володин.
Смартфон
2 августа, 20:00
В Минкомсвязи отметили прогресс в вопросе отмены роуминга с Белоруссией
Спикер ГД добавил, что на протяжении более чем полугода вопрос с отменой роуминга сложно продвигался, а сейчас, когда стороны вышли на принятие дорожной карты, депутаты позитивно оценивают эти шаги.
Вопрос формирования и функционирования единого научно-технического пространства Союзного государства и перспективы отмены роуминга на его территории обсуждался в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Белоруссии и России в рамках "правительственного часа", в котором приняли участие представители профильных ведомств двух стран.
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Союзное государствоВячеслав ВолодинБелоруссияРоссияПолитика
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