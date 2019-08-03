Володин оценил работу министров в России и Белоруссии по отмене роуминга

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно оценивает шаги профильных министров России и Белоруссии в вопросе отмены роуминга.

"В конце прошлого года в рамках "правительственного часа" мы заслушали профильных министров Белоруссии и России. Депутатами была поставлена задача сформировать единое информационное поле, предоставив возможность гражданам Союзного государства Белоруссии и России разговаривать по телефону без дополнительных затрат на роуминг", - сказал журналистам Володин.

Спикер ГД добавил, что на протяжении более чем полугода вопрос с отменой роуминга сложно продвигался, а сейчас, когда стороны вышли на принятие дорожной карты, депутаты позитивно оценивают эти шаги.