Тур Эда Ширана побил мировой рекорд по сборам за гастроли

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Гастрольный тур Divide Эда Ширана стал самым высокодоходным за всю историю, побив рекорд группы U2, Гастрольный тур Divide Эда Ширана стал самым высокодоходным за всю историю, побив рекорд группы U2, сообщает The Guardian.

Британский музыкант уже заработал 736 миллионов долларов за 12 концертов до окончания тура, который начался в марте 2017-го, а завершится в августе этого года в Ипсвиче. Предыдущий рекорд в 735 миллионов долларов установила группа U2 восемь лет назад.

Когда гастроли Ширана закончатся, они станут и самыми посещаемыми в истории — на них уже продано более 8,5 миллиона билетов в 43 странах (на миллион больше, чем на выступления U2 в 2011 году).

Музыкант написал в Instagram: "Спасибо всем и каждому, кто пришел на шоу. Осталось 12 концертов, я никогда этого не забуду".