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РИА Новости

Спасатели спустили с Эльбруса получившего травму румынского альпиниста

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Румынии, который получил травму ноги во время восхождения, и передали его медикам, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в 8.40 мск в субботу на высоте 5100 метров на горе Эльбрус альпинист из Румынии получил травму ноги.
Эльбрус
Вчера, 09:40
Альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус
"Поисково-спасательные работы завершены. Спасатели эвакуировали 33-летнего альпиниста из Румынии на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, в работах участвовали трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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ЭльбрусРумынияПроисшествия
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