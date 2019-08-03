Спасатели спустили с Эльбруса получившего травму румынского альпиниста

НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Румынии, который получил травму ноги во время восхождения, и передали его медикам, сообщает региональное ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в 8.40 мск в субботу на высоте 5100 метров на горе Эльбрус альпинист из Румынии получил травму ноги.

"Поисково-спасательные работы завершены. Спасатели эвакуировали 33-летнего альпиниста из Румынии на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении.