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РИА Новости

Под Владимиром спасатели разбирают завалы на месте обрушения стен дома

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Спасатели проводят разбор завалов на месте обрушения двух стен жилого дома в Вязниковском районе Владимирской области, решается вопрос о размещении эвакуированных жильцов, сообщает ГУМЧС по региону
Две стены жилого дома обрушились между тремя квартирами в Вязниковском районе во Владимирской области. Предварительная причина происшествия, по данным МЧС, хлопок газа.
Из дома были эвакуированы 10 человек, из них 2 детей, погибших и пострадавших нет.
"Решатся вопрос о размещении жителей. В готовности находится пункт временного размещения в средней школе посёлка Никологоры Вязниковкого района, вместимостью 200 человек. Сотрудники МЧС на месте проводят разбор завалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорания не произошло, запаха газа не ощущается. По данным спасателей, стены не несущие, угрозы обрушения дома нет.
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