Под Владимиром спасатели разбирают завалы на месте обрушения стен дома

БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Спасатели проводят разбор завалов на месте обрушения двух стен жилого дома в Вязниковском районе Владимирской области, решается вопрос о размещении эвакуированных жильцов, сообщает ГУМЧС по региону

Две стены жилого дома обрушились между тремя квартирами в Вязниковском районе во Владимирской области. Предварительная причина происшествия, по данным МЧС, хлопок газа.

Из дома были эвакуированы 10 человек, из них 2 детей, погибших и пострадавших нет.

"Решатся вопрос о размещении жителей. В готовности находится пункт временного размещения в средней школе посёлка Никологоры Вязниковкого района, вместимостью 200 человек. Сотрудники МЧС на месте проводят разбор завалов", - говорится в сообщении.