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РИА Новости

Российский лайнер "Золотое кольцо" расширит географию круизов по рекам

Вчера, 11:11
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© предоставлено ГК "Гама"Круизный теплоход "Золотое кольцо"
Круизный теплоход Золотое кольцо
© предоставлено ГК "Гама"
Круизный теплоход "Золотое кольцо". Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Проходить под мостами, работать на предельном мелководье и швартоваться к необорудованному берегу - новейший российский лайнер "Золотое кольцо" позволит расширить географию круизов по рекам РФ, охватив не только Европейскую часть страны, но и Сибирь, а также Дальний Восток, рассказал РИА Новости гендиректор компании-судовладельца, туроператора ГК "Гама" Дмитрий Галкин.
Первое круизное колесное судно "Золотое кольцо" было заложено на верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в начале прошлого года. Проект ПКС-180 "Золотое кольцо" — это "плавучая гостиница" по уровню комфорта и предлагаемым услугам соответствует классу "пять звезд". Четырехпалубный теплоход рассчитан на 180 пассажиров. Длина судна составляет 81,6 метра, ширина — 13,83 метра, максимальная скорость – 18 километров в час.
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"Проект ПКС-180 дает возможность безопасного движения по неглубоким рекам (1,25 метра – ред.), под мостами, а также подхода к необорудованному берегу, что позволяет расширять географию речных круизов не только в Европейской части страны, но и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Это даст теплоходам заметное преимущество перед существующим речным туристическим флотом, неэксплуатируемым на таких глубинах", - рассказал Галкин.
Пассажиры оценят низкий уровень шума на судне, также будет снижена экологическая нагрузка. "Суда данного проекта могут проходить техобслуживание прямо на воде, за счет чего уменьшаются расходы на содержание и эксплуатацию теплохода", - пояснили РИА Новости в ОСК.
"Активно работаем над обстройкой судна, завершить которую надеемся зимой 2019 года. Строится еще одно судно этого проекта, которое было заложено 21 июня 2018 года", - рассказал гендиректор круизной компании. При постройке теплоходов данного проекта используются преимущественно отечественные материалы, механизмы и оборудование, сам проект также российский. На судне будут каюты различной вместимости с индивидуальными балконами, каюты категории "Люкс", а также для людей с ограниченными возможностями, рестораны и бары, и другие удобства: спа-салон, сауна, тренажерный зал, прачечная, солнечная палуба и хамам. Курительная комната будет в кормовой части судна. Первый рейс - в третьем квартале 2020 года.
Головное судно будет использоваться в круизах по маршрутам Москва – Нижний Новгород - Москва и ходить по Оке и Волге. С Северного речного вокзала новый лайнер по Каналу имени Москвы отправится не на Волгу, а на Москву. Придя на Южный речной вокзал, теплоход спустится до Оки, выйдет на Волгу и по Каналу имени Москвы вернётся на Севречвокзал.
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