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РИА Новости

Под Владимиром из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Стена жилого дома обрушилась после хлопка газа в Вязниковском районе Владимирской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Приозерный на улице Пушкина произошел хлопок газа в квартире №1 дома №116", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате ЧП произошло обрушение стены в квартире. Несущие конструкции дома не нарушены. По предварительным данным, пострадавших в результате хлопка газа нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Владимирская областьПроисшествия
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