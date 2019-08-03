Под Владимиром из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Стена жилого дома обрушилась после хлопка газа в Вязниковском районе Владимирской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В населенном пункте Приозерный на улице Пушкина произошел хлопок газа в квартире №1 дома №116", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, в результате ЧП произошло обрушение стены в квартире. Несущие конструкции дома не нарушены. По предварительным данным, пострадавших в результате хлопка газа нет. Обстоятельства происшествия выясняются.