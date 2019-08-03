Московский Парк Горького извинился за замены музыкантов на "Шашлык live"

Зрители во время концерта в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото

Зрители во время концерта в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Парк Горького принес извинения посетителям фестиваля "Шашлык live" за замены, которые произошли в составе участников музыкальной программы фестиваля, сообщается на официальном сайте парка.

Ранее музыканты групп "Браво" и Tequilajazzz, которые были заявлены в программе фестиваля на 3 августа, написали в своих социальных сетях, что их группы в этот день нигде не выступают.

"Парк Горького приносит посетителям свои извинения за замены, произошедшие в составе участников концерта в Парке Горького 3 августа в рамках фестиваля "Шашлык Live",- говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо анонсированных ранее групп "Браво" и Tequilajazzz гостей ждут выступления Валерия Сюткина, группы "Ногу свело!" и ее лидера Максима Покровского, а также гитариста Владимира Кузьмина.

Отмечается, что, как и сообщалось ранее, в рамках фестиваля выступят группы "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", Юлия Чичерина, Светлана Сурганова, Ольга Кормухина и экс-солист группы "Земляне" Сергей Скачков.