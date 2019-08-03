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РИА Новости

Московский Парк Горького извинился за замены музыкантов на "Шашлык live"

Вчера, 10:59
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗрители во время концерта в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Зрители во время концерта в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зрители во время концерта в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Парк Горького принес извинения посетителям фестиваля "Шашлык live" за замены, которые произошли в составе участников музыкальной программы фестиваля, сообщается на официальном сайте парка.
Ранее музыканты групп "Браво" и Tequilajazzz, которые были заявлены в программе фестиваля на 3 августа, написали в своих социальных сетях, что их группы в этот день нигде не выступают.
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"Парк Горького приносит посетителям свои извинения за замены, произошедшие в составе участников концерта в Парке Горького 3 августа в рамках фестиваля "Шашлык Live",- говорится в сообщении.
Отмечается, что вместо анонсированных ранее групп "Браво" и Tequilajazzz гостей ждут выступления Валерия Сюткина, группы "Ногу свело!" и ее лидера Максима Покровского, а также гитариста Владимира Кузьмина.
Отмечается, что, как и сообщалось ранее, в рамках фестиваля выступят группы "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", Юлия Чичерина, Светлана Сурганова, Ольга Кормухина и экс-солист группы "Земляне" Сергей Скачков.
Фестиваль "Шашлык Live" пройдет в Парке Горького, на Пушкинской набережной, 3 и 4 августа.
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