На Фиджи упал медицинский вертолет, погиб человек

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На севере Фиджи разбился медицинский вертолет, эвакуировавший двухлетнего ребенка, сообщила телерадиовещательная корпорация FBC . На севере Фиджи разбился медицинский вертолет, эвакуировавший двухлетнего ребенка, сообщила телерадиовещательная корпорация

Четырехместный вертолет модели Robinson "R"44 пропал с радаров накануне вечером. Он направлялся с восточного острова Наитамба в больницу на северном острове Вануа-Леву. Ребенка сопровождала мать, всего на борту были три человека. До пункта назначения воздушное судно не добралось и упало в районе залива Натева.

Командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке подтвердил, что человек, тело которого нашли спасатели, был на борту вертолета. По словам Таваке, в ходе поисков обнаружены также обломки машины, которые прибились к берегу в заливе Натева.