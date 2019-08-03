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РИА Новости

На Фиджи упал медицинский вертолет, погиб человек

Вчера, 10:55
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На севере Фиджи разбился медицинский вертолет, эвакуировавший двухлетнего ребенка, сообщила телерадиовещательная корпорация FBC.
Четырехместный вертолет модели Robinson "R"44 пропал с радаров накануне вечером. Он направлялся с восточного острова Наитамба в больницу на северном острове Вануа-Леву. Ребенка сопровождала мать, всего на борту были три человека. До пункта назначения воздушное судно не добралось и упало в районе залива Натева.
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Командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке подтвердил, что человек, тело которого нашли спасатели, был на борту вертолета. По словам Таваке, в ходе поисков обнаружены также обломки машины, которые прибились к берегу в заливе Натева.
"Сотрудники полиции, Вооруженные силы Фиджи и другие заинтересованные лица ведут поиски в этом районе", — добавил командующий.
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