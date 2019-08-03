Муниципалитеты помогут с жильем пострадавшим от паводка в Приангарье

НИЖНЕУДИНСК, 3 авг — РИА Новости. Муниципальные власти помогут с покупкой жилья жителям Иркутской области, которые остались без дома из-за паводка, рассказал журналистам губернатор Сергей Левченко.

"Помощь будет оказана людям в приобретении жилья, потому что достаточно большому количеству людей самим определиться в обычном режиме очень трудно", — сказал он.

Губернатор добавил, что рассчитывает, что оформление актов по результатам обследования жилых домов закончится к 6 августа. Тогда жители смогут знать, ждет ли их ремонт либо нужно искать новый дом.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. Более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун.

Из-за стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 39 тысяч человек.