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РИА Новости

Муниципалитеты помогут с жильем пострадавшим от паводка в Приангарье

Вчера, 10:55
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© РИА Новости / Кирилл Шипицын / Перейти в фотобанкСитуация в Иркутской области
Ситуация в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицын
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Ситуация в Иркутской области
НИЖНЕУДИНСК, 3 авг — РИА Новости. Муниципальные власти помогут с покупкой жилья жителям Иркутской области, которые остались без дома из-за паводка, рассказал журналистам губернатор Сергей Левченко.
"Помощь будет оказана людям в приобретении жилья, потому что достаточно большому количеству людей самим определиться в обычном режиме очень трудно", — сказал он.
Губернатор добавил, что рассчитывает, что оформление актов по результатам обследования жилых домов закончится к 6 августа. Тогда жители смогут знать, ждет ли их ремонт либо нужно искать новый дом.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. Более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун.
Из-за стихии погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 39 тысяч человек.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
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