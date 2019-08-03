Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

РИМ, 3 авг – РИА Новости. Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"Вследствие трагичной чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей службы Гражданской обороны, предоставив два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется", - написал он в своем Twitter.
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По данным МЧС РФ, свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же - в Якутии.
A seguito della drammatica emergenza incendi tuttora in corso in Siberia, ho offerto alla Federazione Russa la collaborazione della nostra Protezione civile attraverso due velivoli Canadair, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 2, 2019