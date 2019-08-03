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РИА Новости

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Вчера, 10:54
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
РИМ, 3 авг – РИА Новости. Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"Вследствие трагичной чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей службы Гражданской обороны, предоставив два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется", - написал он в своем Twitter.
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