Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Как сообщает RT, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге — 4700 пациентов. Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов.

В пятерку также вошли Татарстан (2500), Башкирия (2400) и Челябинская область (2100).

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств наблюдалось в таких регионах, как Ненецкий автономный округ (восемь пациентов), Чукотка (44 пациента) и Магаданская область (56 пациентов).