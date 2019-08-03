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РИА Новости

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Вчера, 10:42
69024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Как сообщает RT, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге — 4700 пациентов. Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов.
В пятерку также вошли Татарстан (2500), Башкирия (2400) и Челябинская область (2100).
Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств наблюдалось в таких регионах, как Ненецкий автономный округ (восемь пациентов), Чукотка (44 пациента) и Магаданская область (56 пациентов).
Всего в 2018 году диагноз "психические расстройства" первично поставили 59,1 тысячи пациентов, в это число не вошли случаи, связанные с употреблением психоактивных веществ.
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Минздрав назвал регионы с наибольшей распространенностью рака
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Общество
Популярные комментарии
Нужно считать на 100 тыс. населения. Так же данные не разбиты на детское и взрослое население.
3 августа, 11:20
ЧЧЧебоксары Чебоксары
6920205
Чукотка самая психически здоровая, меньше всего пациентов. А как же анекдоты про чукчей, навет? )) А вообще такие данные нужно давать не в абсолютных цифрах.
3 августа, 10:56
Конрад Карлович
49311011
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