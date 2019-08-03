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РИА Новости

Испанские бездомные развернули палаточный городок у музея Прадо в Мадриде

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПалаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 3 авг – РИА Новости, Елена Шестернина. В одном из самых туристических мест Мадрида – рядом с музеем Прадо и площадью Сибелес, прямо на аллее, - живут несколько десятков человек. Все они бездомные. Их цель – обратить внимание властей на проблемы тех, у кого нет крыши над головой.
На деревьях на "входе" в палаточные городки и по периметру аллеи растяжки – "Никого без дома". Проезжающие мимо машины периодически сигналят – в знак поддержки. Туристы ходить здесь по большей части избегают – запах не из приятных, хотя и терпимый. Попытка снять на телефон постояльцев аллеи вызывает возмущение. Многие не хотят, чтобы их лица попали в кадр.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПалаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Первые палатки появились перед министерством труда, миграции и социальных гарантий еще в апреле. Целью заявлялось привлечь внимание к проблеме бездомных накануне парламентских выборов. Но судя по тому, что через четыре месяца городок не просто не исчез, но даже разросся (сейчас в нем живут около 80 человек), проблему чиновники решать не торопятся. Власти за все это время помогли лишь нескольким бездомным, чья ситуация показалась им наиболее критической, например, беременным женщинам.

Мэрия, палатки и конституция

Несколько дней назад из расположенной неподалеку столичной мэрии прозвучало заявление, вызвавшее бурю возмущения в лагере: лишь 12 человек якобы действительно не имеют жилья, остальные "активисты".
Чтобы доказать, что это не так, протестующие решили перебраться еще ближе к мэрии и установить прямо под ее стенами двенадцать палаток, потом заменить их на новые двенадцать и так далее. В результате приехала полиция и начала убирать первые. "Официальный представитель" бездомных Мигель Каррера по прозвищу "Мики" попытался помешать и был задержан. Пока его "вязали", он цитировал конституцию.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПалаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Поскольку "официальный представитель" решает вопрос со своим задержанием в суде, заменить его вызвалась Мария. "Деньги, которые государство выделяет бездомным, до них не доходят – их получают ассоциации, которые недостаточно хорошо ими распоряжаются. Только в Мадриде 6 тысяч бездомных, в Испании – 37 тысяч", - говорит Мария, которая приехала вместе с мужем из Кордовы, когда узнала об акции протеста в столице. Она считает, что власти должны выделять больше социального жилья. "Сейчас его дают в основном семьям с детьми. Но если человек один или пара без детей, ничего получишь", - рассказывает она.
Марии 56 лет, в молодости она подрабатывала моделью и очень просит "снимать ее по пояс", "потому что брюки ужасные". Работала медсестрой, в поле, поваром, официанткой. Восемь лет назад, когда сыну исполнилось 18 лет, решила уйти от гражданского мужа, который "жестоко с ней обращался", и в результате оказалась на улице и без работы. Первый год жила в приюте и получала пособие 426 евро в месяц.
Работу с тех пор она так и не нашла. "Как только ты оказываешься на улице, найти работу невозможно. Мой нынешний муж нашел, но как только работодатели узнали, что он живет в приюте, ему отказали. Сейчас мы от государства не получаем ничего", - говорит Мария. Правда, социальное страхование в стране работает, признает она: операцию на ногу сделали бесплатно. Проблема возникла с поиском жилья на послеоперационный период – она передвигалась на коляске, а приют не был для этого приспособлен. Помог знакомый, который поселил их в своем доме. Сейчас Марии, возможно, понадобится новая операция, и что ей делать, она не знает. Восстановиться после операции, живя на улице, невозможно.

Непохожие на бомжей

Та же проблема у португальца Мануэля Антонио – через несколько недель ему предстоит операция на сердце. В Испанию он приехал 30 лет назад, работал в разных местах: продавал лотерейные билеты, "в одной португальской фирме", последнее место работы – повар в ресторане.
Свою новую кухню Мануэль Антонио обустроил рядом с фонтаном, готовит он на газовой колонке. Сегодня на обед сосиски с рисом под соусом.
На последнем месте работы он получал 1200 евро, из них 600 евро уходили на аренду квартиры, плюс расходы на коммуналку. Год назад он лишился работы, но официального уведомления об увольнении не получил и на пособие по безработице рассчитывать не может. Сейчас Мануэль Антонио судится с бывшим работодателем. "В 63 года найти работу сложно", - говорит он. На улице он живет уже год. Единственный источник доходов – пособие жены, 300 евро.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПалаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Еду и одежду бездомные получают от ассоциаций и местных жителей, здесь же ведется сбор пожертвований. Но, судя по коробке с мелочью, дела идут не очень хорошо. Мусор постояльцы палаточного городка собирают в мешки и выносят на обочину дороги, откуда его каждый вечер забирают муниципальные службы. Вода есть: на алее стоит колонка. Душ тоже – его соорудил муж Марии. А вот с туалетом на днях возникла проблема. Его неожиданно закрыли на ремонт. "Представляете, что здесь будет? Трудно поставить кабинку?" - сетует она.
Хуан живет на улице с 17 лет. По его виду – как и многих постояльцев городка – сложно предположить, что он бездомный. "Не все, кто живут на улице, грязные. Есть люди, которые опускаются, но не все. Найти одежду можно. У меня несколько пар кроссовок", - показывает он две пары вполне приличной обуви.
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Жить в приюте ему не нравится. "Режим как в казарме: вставать, ложиться, есть по расписанию. Выход не в приюте, а в том, чтобы жить свободно", - говорит Хуан. Его мечта – получить социальное жилье. В общей сложности за свою жизнь Хуан проработал пятнадцать лет, в разных местах, в основном официантом, и платил налоги. Сейчас постоянной работы нет, а на временной можно заработать 300-400 евро в месяц. Жизнь на улице накладывает свои ограничения: ходить каждый день на работу, не имея постоянного дома, где можно спокойно принять душ, поесть, отдохнуть, сложно. "Это замкнутый круг. Любой человек может оказаться в такой ситуации, в какой оказались мы, если у него нет поддержки семьи и друзей", - говорит он.
Вину за проблемы бездомных он возлагает на государство, которое "проводит неграмотную социальную политику, отдавая средства, выделяемые из бюджета, частным компаниям и церкви". Его приятель не согласен и критикует "политику Евросоюза", считая, что "во всех европейских странах, кроме Польши, ситуация аналогичная". Еще один участник спора рассказывает, что год жил на улице во Франции и "там намного лучше".
Мигранты из Марокко и Алжира, которые расположились в другой палатке, обвиняют власти своих стран (поскольку "из-за политики тех, кто у руля, люди вынуждены бежать в Европу") и испанские власти, которые не выдают им документы. В результате мигранты оказываются безвыходной ситуации: легально получить работу без документов невозможно, а чтобы получить документы, надо предоставить трудовой договор. Замкнутый круг.
"Люди видят лежащего на скамейке человека и проходят мимо, считают, что он пьяный или какой-то не такой. Но спросите его, что с ним, болеет ли он, что ему нужно. Он обычный человек", - говорит Мария.
По мнению представителя одной из ассоциаций, которая ведет сбор средств на алее, молодого человека из Португалии, "испанцы не готовы помогать". "В Португалии ситуация лучше, там люди более солидарные", - рассуждает он.
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Кого считать бездомным

Сколько на самом деле в Испании бездомных, точно не известно. Цифры разнятся. По данным различных ассоциаций - от 31 до 40 тысяч, по данным Национального института статистики, никакого жилья нет у 8 тысяч человек, при этом в различные центры помощи обращаются 23 тысячи человек.
Разница оценок связана с тем, кого именно считать бездомным. Европейская федерация национальных организаций работы с бездомными (Feantsa) выделяет четыре категории: кто живет на улице, у кого нет дома, у кого нет постоянного места жительства, кто живет в неподобающий условиях.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПалаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Палаточный городок бездомных у музея Прадо в Мадриде, Испания
Каждый третий испанец с низким уровнем доходов тратит на жилье более 40% зарплаты, задержки с оплатой аренды жилья и ипотеки – один из самых высоких в ЕС. 16% бездомных работают, в 2013 году их было 5%. В приюты в прошлом году обратились 16 400 человек, на 20% больше, чем в 2014 году.
Официально в Мадриде зарегистрированы 2772 человек, у которых нет постоянного места жительства. В 2016 году правительство сообщества Мадрид приняло план помощи бездомным, на которые до 2021 года будут выделены 170 миллионов. Основные задачи – добиться улучшения распределения ресурсов, обеспечение защиты, "изменение модели мест жительства", помощь с поиском работы, улучшение информирования.
Как заверили РИА Новости в мэрии Мадрида, "социальная служба Samur (служба оказания помощи в чрезвычайных ситуация) с самого начала посещает людей в палаточном городе", а генеральный директор по вопросам чрезвычайных социальных ситуаций мэрии Алехандро Лопес встретился в конце июля с представителями городка и "обсудил ситуацию".
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