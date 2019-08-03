Глава AmCham рассказал, как продэмбарго повлияло на компании из США

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Продэмбарго России в отношении стран Запада сильнее ударило по европейским компаниям, чем по компаниям из США, для которых оно стало стимулом для дальнейшей локализации производств, рассказал РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Я думаю, что продэмбарго куда сильнее ударило по Европе, чем по Америке по той простой причине, что относительно мало продуктов импортировалось из США в Россию. Были ягоды из Калифорнии, они продолжают продаваться, но только теперь они не из Калифорнии, а из Мексики. Та же компания, точно такие же этикетки, но страна-производитель – Мексика, а раньше был штат Калифорния. Это конкретный случай, который я сам заметил", - рассказал Родзянко. Он также отметил, что продэмбарго на молочные продукты, сыры и прочее не сказалось сильно на американских производителях, потому что это в основном была торговля между Европой и РФ.

"Что касается развития сельского хозяйства в России, особенно пищевой промышленности, то это дало толчок американским компаниям, работающим здесь на этом направлении. Среди них Mars, Coca-Cola, Pepsi, Cargill, John Deere – компании, которые зависят от состояния российского рынка продуктов питания и сельского хозяйства. Для них продэмбарго не сильно поменяло погоду, но подействовало скорее положительно, чем отрицательно", - сказал глава палаты.

По его словам, Россия давно обеспечивает себя мясом птицы и поставляет его на экспорт, поэтому, когда началось продэмбарго, этого рынка для американских поставщиков, можно сказать, уже не было. "Говядина из США относительно мало экспортировалась в Россию. Это, скорее, повлияло на аргентинский, австралийский и новозеландский экспорт. С другой стороны, российская говядина, которая стала производиться, вся основана на американских технологиях, животных, семенах и оборудовании", - продолжил Родзянко.

Создаваемые в России животноводческие предприятия имеют полный цикл, что сильно отличается от того, как это происходит в Штатах, пояснил собеседник агентства. "В США кто-то производит корма, кто-то выращивает скот, кто-то его забивает, другой его продает и пятый делает маркетинг, то есть там более узкая специализация. Здесь ничего этого нет, поэтому любой производитель должен строить вертикаль от начала до конца – создавать цепочку", - заметил он.

"Российские крупные производства используют тракторы John Deere, семена Pioneer, породу черный ангус (Абердин-ангусская – ред.) из США - да они их разводят, но привезены они из Америки. В России условия в плане природы и масштаба ближе к американским. В Европе нет производства говядины в индустриальном масштабе, там просто для этого нет площадей", - рассуждает Родзянко.