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РИА Новости

Глава AmCham рассказал, как продэмбарго повлияло на компании из США

Вчера, 10:24
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Продэмбарго России в отношении стран Запада сильнее ударило по европейским компаниям, чем по компаниям из США, для которых оно стало стимулом для дальнейшей локализации производств, рассказал РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
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"Я думаю, что продэмбарго куда сильнее ударило по Европе, чем по Америке по той простой причине, что относительно мало продуктов импортировалось из США в Россию. Были ягоды из Калифорнии, они продолжают продаваться, но только теперь они не из Калифорнии, а из Мексики. Та же компания, точно такие же этикетки, но страна-производитель – Мексика, а раньше был штат Калифорния. Это конкретный случай, который я сам заметил", - рассказал Родзянко. Он также отметил, что продэмбарго на молочные продукты, сыры и прочее не сказалось сильно на американских производителях, потому что это в основном была торговля между Европой и РФ.
"Что касается развития сельского хозяйства в России, особенно пищевой промышленности, то это дало толчок американским компаниям, работающим здесь на этом направлении. Среди них Mars, Coca-Cola, Pepsi, Cargill, John Deere – компании, которые зависят от состояния российского рынка продуктов питания и сельского хозяйства. Для них продэмбарго не сильно поменяло погоду, но подействовало скорее положительно, чем отрицательно", - сказал глава палаты.
По его словам, Россия давно обеспечивает себя мясом птицы и поставляет его на экспорт, поэтому, когда началось продэмбарго, этого рынка для американских поставщиков, можно сказать, уже не было. "Говядина из США относительно мало экспортировалась в Россию. Это, скорее, повлияло на аргентинский, австралийский и новозеландский экспорт. С другой стороны, российская говядина, которая стала производиться, вся основана на американских технологиях, животных, семенах и оборудовании", - продолжил Родзянко.
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Создаваемые в России животноводческие предприятия имеют полный цикл, что сильно отличается от того, как это происходит в Штатах, пояснил собеседник агентства. "В США кто-то производит корма, кто-то выращивает скот, кто-то его забивает, другой его продает и пятый делает маркетинг, то есть там более узкая специализация. Здесь ничего этого нет, поэтому любой производитель должен строить вертикаль от начала до конца – создавать цепочку", - заметил он.
"Российские крупные производства используют тракторы John Deere, семена Pioneer, породу черный ангус (Абердин-ангусская – ред.) из США - да они их разводят, но привезены они из Америки. В России условия в плане природы и масштаба ближе к американским. В Европе нет производства говядины в индустриальном масштабе, там просто для этого нет площадей", - рассуждает Родзянко.
Отвечая на вопрос, заинтересованы ли американские производители в отмене продовольственного эмбарго, он сказал: "Я мало об этом слышу, как о проблеме, с которой сталкивается американский бизнес в России". "Вопрос стоит на повестке дня в контексте санкций. Санкционный вопрос очень остро стоит, и это в первую очередь вопрос о том, когда будут сняты санкции ЕС и США", - заключил он.
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