Открытое горение в здании в центре Москвы полностью ликвидировали

Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Открытое горение в бывшем производственном здании в центре Москвы полностью ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Позже представитель столичного главка МЧС РФ сообщил, что пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь начальник службы пожаротушения МЧС Москвы Юрий Жуковский заявил, что идет "проливка завалов по периметру здания".