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РИА Новости

Открытое горение в здании в центре Москвы полностью ликвидировали

Вчера, 10:22
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Открытое горение в бывшем производственном здании в центре Москвы полностью ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Позже представитель столичного главка МЧС РФ сообщил, что пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь начальник службы пожаротушения МЧС Москвы Юрий Жуковский заявил, что идет "проливка завалов по периметру здания".
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"Продолжается угроза обрушения наружных стен. Поданы мощные лафетные стволы, проведены замеры ПДК, вредных веществ в норме. Задействовано 30 отделений, 120 человек, 2 вертолета, совершили 40 сбросов воды, 205 кубометров воды сброшено в очаг пожара. В ходе тушения пожара была угроза распространения огня на соседние здания. Благодаря оперативным действиям пожар локализован через 3 часа. Причина пожара устанавливается", - начальник службы пожаротушения МЧС Москвы Юрий Жуковский.
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