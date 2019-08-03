Открытое горение в здании в центре Москвы полностью ликвидировали

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Открытое горение в бывшем производственном здании в центре Москвы полностью ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Позже представитель столичного главка МЧС РФ сообщил, что пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь начальник службы пожаротушения МЧС Москвы Юрий Жуковский заявил, что идет "проливка завалов по периметру здания".
"Продолжается угроза обрушения наружных стен. Поданы мощные лафетные стволы, проведены замеры ПДК, вредных веществ в норме. Задействовано 30 отделений, 120 человек, 2 вертолета, совершили 40 сбросов воды, 205 кубометров воды сброшено в очаг пожара. В ходе тушения пожара была угроза распространения огня на соседние здания. Благодаря оперативным действиям пожар локализован через 3 часа. Причина пожара устанавливается", - начальник службы пожаротушения МЧС Москвы Юрий Жуковский.