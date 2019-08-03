Задымление наблюдается в 180 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дым от природных пожаров еще наблюдается почти в 180 населенных пунктах пяти регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области, где в 177 населенных пунктах в 13 районах наблюдаются задымления", - сказал собеседник агентства.