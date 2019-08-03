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РИА Новости

Задымление наблюдается в 180 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока

Вчера, 10:11
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дым от природных пожаров еще наблюдается почти в 180 населенных пунктах пяти регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области, где в 177 населенных пунктах в 13 районах наблюдаются задымления", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях замера предельно-допустимых концентраций содержания вредных веществ в воздухе организована круглосуточная работа 103 постов наблюдения.
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