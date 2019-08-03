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РИА Новости

Пожар на Дубининской улице в Москве не угрожает АЗС

Вчера, 10:09
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© РИА Новости / Ольга ТузоваВертолет на тушении пожара на Дубининской улице в Москве
Вертолет на тушении пожара на Дубининской улице в Москве
© РИА Новости / Ольга Тузова
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Угрозы заправке "Татнефти" из-за пожара в центре Москвы нет, АЗС закрыта, а ее сотрудники были эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Позже представитель столичного главка МЧС РФ сообщил, что пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Сообщалось также, что огонь угрожал соседним постройкам и АЗС. Позже ГУМЧС сообщило о ликвидации пожара.
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"Угрозы заправке нет, сейчас пожар тушат с вертолетов. Наш персонал тоже эвакуирован, АЗС закрыта", - заявили в "Татнефти".
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Пожар на Дубининской улице в МосквеМоскваПроисшествия
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