В отеле в Трускавце, куда приедет Зеленский, усилили меры безопасности

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Управление госохраны (УГО) усилило меры безопасности в отеле Rixos в Трускавце, куда должен приехать президент Украины Владимир Зеленский, передает издание "Украинская правда".
Партия Зеленского "Слуга народа" в одной из гостиниц Трускавца проводит образовательный интенсив для избранных в парламент депутатов. В субботу у кандидатов в депутаты последний день обучения.
"В день приезда Владимира Зеленского в отеле Rixos в Трускавце проходят мероприятия безопасности УГО. В помещении гостиницы поставили детекторы. "Слугу народа" пропускают через рамки", - говорится в сообщении издания в субботу на канале Youtube.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.