В отеле в Трускавце, куда приедет Зеленский, усилили меры безопасности

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Управление госохраны (УГО) усилило меры безопасности в отеле Rixos в Трускавце, куда должен приехать президент Украины Владимир Зеленский, передает издание "Украинская правда".

Партия Зеленского "Слуга народа" в одной из гостиниц Трускавца проводит образовательный интенсив для избранных в парламент депутатов. В субботу у кандидатов в депутаты последний день обучения.

"В день приезда Владимира Зеленского в отеле Rixos в Трускавце проходят мероприятия безопасности УГО. В помещении гостиницы поставили детекторы. "Слугу народа" пропускают через рамки", - говорится в сообщении издания в субботу на канале Youtube.