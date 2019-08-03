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РИА Новости

В отеле в Трускавце, куда приедет Зеленский, усилили меры безопасности

Вчера, 09:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Управление госохраны (УГО) усилило меры безопасности в отеле Rixos в Трускавце, куда должен приехать президент Украины Владимир Зеленский, передает издание "Украинская правда".
Партия Зеленского "Слуга народа" в одной из гостиниц Трускавца проводит образовательный интенсив для избранных в парламент депутатов. В субботу у кандидатов в депутаты последний день обучения.
Никита Потураев
2 августа, 17:49
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"В день приезда Владимира Зеленского в отеле Rixos в Трускавце проходят мероприятия безопасности УГО. В помещении гостиницы поставили детекторы. "Слугу народа" пропускают через рамки", - говорится в сообщении издания в субботу на канале Youtube.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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